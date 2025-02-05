開春就濺血！金馬男配「頭撞桌角昏迷」 認了：用生命在演出

陳慕義在《好運來》劇中跟楚宣拉扯、撞到桌腳倒地，全程來真的。（民視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人蕭大陸帶領民視八點檔《好運來》主要演員侯怡君、陳慕義、倪齊民、洪毛、蕭晴曦，於攝影棚舉辦新春開工團拜，「金馬男配」陳慕義則很開心能再和演員群聚首飆戲，對於昨天播出的劇情中，他與楚宣大打出手，不慎撞到桌角昏迷的橋段，他認了：「是用生命在演出。」分享拍攝時導演原本希望借位拍攝即可，但他為了追求畫面的真實性與張力，決定親自上陣。

蕭大陸（左起）、陳慕義、侯怡君、蕭晴曦、倪齊民、洪毛參與《好運來》新春團拜。（民視提供）



他提到最後一次摔倒時，聲響之大甚至嚇到了現場所有人，後來確實也有受傷，但陳慕義表示，雖然拍攝過程非常辛苦，但他感受到大家的關心，為了戲劇的呈現，一切都是值得的。

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而侯怡君說2025年的新年第一天就「全壘打」，從早上5點半的外景開始，工作滿檔。她笑說：「開工日可以緊接著拍戲很開心，感謝劇組也讓大家放了6天春節假期，能回家陪伴家人。」

此外，倪齊民表示過年期間都是他在發紅包，很開心開工日也可以領取紅包，象徵新的一年好運連連。他更透露接下來的劇情將會出現重大轉折，尤其是在發現老婆李秋如早已遇害後，劇情發展將會更加精彩。倪齊民還分享，過年期間走春時，有許多民眾對他說「俊雄啊，你老婆被麗芬害死了，你要睜大眼睛看啊！」讓他哭笑不得，但也非常感謝觀眾的熱情支持。

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