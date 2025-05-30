中正路要不要改名？ 苦苓：沒錢就別瞎折騰

一座廢棄的蔣介石銅像。（本報資料照，記者彭健禮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕內政部近日報告全台「中正路」改名進度，也引發起「中正路」要不要改名熱烈討論，對此，作家苦苓今（30）在社群發文表示：雖然自己很厭惡前總統蔣介石，但不認為中正路必須改名，主要的原因是太浪費錢。

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苦苓在社群發文表示雖然自己也很厭惡蔣介石，但畢竟有幾百萬人因為能跟隨他到台灣求生而心存感激，還是要顧慮一下這些「少數人」的感受。另外，他也提到，如果中正路要改，經國路要不要改？介壽路要不要改？陽明山要不要改回草山？這些問題都將隨之衍生。

苦苓針對中正路是否改名提出自己的看法。（翻攝自臉書）

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回到問題核心，苦苓認為主要還是太浪費，因為改路名就意味著必須更改所有路標、門牌還要花時間改戶政紀錄、勞健保紀錄等，自己還要改戶口名、身分證，非常麻煩，而且苦苓還不忘酸一酸前台中市長胡志強，要大家問問他「中港路改成台灣大道一共花了多少錢？」

苦苓直接點出，「不是中央地方都在靠么沒錢嗎？就別瞎折騰了吧！」

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