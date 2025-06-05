納豆前女友林千又失控大鬧髮廊 爆粗口恐被告

女星林千又在髮廊情緒失控。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林千又是「納豆」林郁智前女友，也因為這個身分替她打開知名度，如今兩人都已經找到各自的真愛，有了好歸宿。今年3月宣布閃嫁史丹佛博士的林千又開心的曬出自己的鑽戒，不過，今（5）日傳出林千又在髮廊咆哮，還怒飆粗口，戲場狀況非常不愉快，業者也報警處理，警方已證實接獲報案。

林千又大方秀出自己的鑽石婚戒。（翻攝自IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，林千又今年4月28日前往台北市東區髮廊消費，林千又遲到10分鐘，不過在洗髮時和髮廊工作人員互動良好，甚至開心的聊天。後來林千又對於洗髮過程都是由不是由造型師服務，頻頻抱怨，又因服務她的人員讓她等候，勃然大怒失控咆哮：「妳他X的這是什麼服務」，引起旁人圍觀。

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林千又不滿造型師在洗頭的時候全程未替她服務。（翻攝自IG）

工作人員表示，洗頭時林千又抱怨造型師都沒有服務他，後來因為雙手必須消毒，林千又等待了一下，才引發她的不滿。業者指出，林千又洗完頭髮之後，提出想要上洗手間，因此工作人員才會先去幫忙造型師服務其他客人，當時業者也提出倘若林千又不滿可以不收費。

滿腔怒火林千又憤怒達到最高點，開口怒飆罵工作人員，只能報警處理。業者提到，報警後林千又持續嗆聲：「妳現在要留我？妳要限制我的活動嗎？」之後拂袖而去，警方到場時已不見林千又人影，業者表示會針對林千又提出公然侮辱告訴。

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