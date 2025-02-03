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娛樂 最新消息

董至成回母校擔任《戲戲品味》評審 樂見「後繼有人」

董至成（左）、楊潔玫。（記者潘少棠攝）董至成（左）、楊潔玫。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《戲戲品味》為世新大學產學合作所推出的戲劇才藝選秀節目，今（2）日節目在世新大學舉辦宣傳記者會，包括節目主持人徐凱希、關韶文，評審團董至成、楊潔玫，以及製作團隊、參賽學生都與會出席，而世新大學校長陳清河、中天電視董事長梁天俠更都特地到場共襄盛舉。

相關新聞：世新攜手電視台產學合作新節目 理論結合實務打造學子飆戲平台

《戲戲品味》由世新大學校友帶領在校學生共同參與製作的全新綜藝節目，參賽學生挑戰即興表演、角色塑造，賽制總獎金更高達50萬元，吸引超過百名學生報名海選，節目呈現年輕學子的多元表演才華與影視潛力，堪為台灣綜藝史上創舉。

關韶文（左）、徐凱希。（記者潘少棠攝）關韶文（左）、徐凱希。（記者潘少棠攝）

節目主持人徐凱希、關韶文同是世新校友，其中徐凱希坦言起初對選手們的表現並未抱持太高期待，畢竟都是沒有受過訓練的在校生，隨著每一次的錄影看到參賽者的轉變，讓她覺得驚豔，「看到他們真的不斷在成長，就像海綿一樣在吸收評審老師給他們的意見，而且他們都會放在心裡然後融會貫通，呈現在他們下一次的表演」。

關韶文則笑說錄節目時，NG最多次的其實是他們自己，光一個開場就重錄好幾次，但看到學生的演出時，同樣也讓他讚不絕口：「在最後看到他們演出的轉變，竟然還讓評審老師也落淚到無法講評，真的是太精采了！」

董至成。（記者潘少棠攝）董至成。（記者潘少棠攝）

董至成表示自己是世新第23屆畢業，這次有機會參與母校所製作的節目，過程就是一種傳承，「我覺得真的是初生之犢不畏虎，而且長江後浪推前浪，所有每一位學弟妹的表現，真的在心裡面感到後繼有人，這真的就是一種傳承。」從業30多年也曾經被問過會不會走紅，對他而言連自己怎麼走紅的都不知道，「誰都這樣問我，但是我答不出來，我只知道學習努力，然後不斷跟前輩們討教，然後多參與作品的演出，就會慢慢的得心應手。」

董至成（左）、楊潔玫。（記者潘少棠攝）董至成（左）、楊潔玫。（記者潘少棠攝）

演出作品無數的老戲骨楊潔玫，在一開始當評審時坦言自己曾對學生放狠話：「就你們這樣還敢來表演！」但接下來就發現每一集學生們都有在進步，她說：「從一開始的不相信自己能做到，到後面拿到劇本就可以融入情感，也可以自然落淚，在嘗試很多遍後終於開始了解情感，我覺得很好，因為這是每一個演員必經的過程。」

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