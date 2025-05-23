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台灣女孩舒華出道首度作詞 升格創作才女

i-dle年紀最小的台灣成員舒華首次嘗試填詞。（翻攝自IG）i-dle年紀最小的台灣成員舒華首次嘗試填詞。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕大勢韓國女團（G）I-DLE全員完成續約並以「i-dle」闖蕩演藝圈，本月i-dle帶著第8張迷你專輯《We are》橫掃各音源榜，最令人驚喜的消息是團內的「忙內」（老么）來自台灣的舒華也單獨作詞，升格創作才女。

舒華寫的歌詞帶著浪漫、溫柔的風格。（翻攝自IG）舒華寫的歌詞帶著浪漫、溫柔的風格。（翻攝自IG）

台灣女孩葉舒華首度挑戰作詞，專輯中的〈If You Want〉就是她作詞的首張成績單，這次舒華寫的歌詞帶著浪漫、溫柔的風格，裡頭寫著「나 가끔은 부서진 과거를 안고（有時，我擁抱破碎的過去）」、「울던 나도 이제 말할 수 있어요（曾哭泣的我，現在已經能把話說出口）」，加上輕柔旋律，讓許多歌迷聽了之後感動不已，甚至懷疑是舒華本人歷經過的經驗。

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舒華寫歌詞是用中文創作，變換成韓文後，會有些許感覺上的落差。（翻攝自IG）舒華寫歌詞是用中文創作，變換成韓文後，會有些許感覺上的落差。（翻攝自IG）

為什麼會開始提筆作詞呢？舒華說：「小娟姐姐問我是否願意嘗試，也答應幫我，我鼓起勇氣後，就做了這件事。未來也想試試看作曲」舒華也透露自己是用中文寫歌詞，表達出來的意思跟韓文有時存在落差，不過小娟就會問：「那你覺得怎麼樣呢」就這樣磨出屬於舒華的歌詞。

（G）I-DLE全員完成續約並以「i-dle」闖蕩演藝圈。（翻攝自IG）（G）I-DLE全員完成續約並以「i-dle」闖蕩演藝圈。（翻攝自IG）

從出道以來就展現才華的小娟，作詞譜曲全都在行，她也擁有韓國音樂著作權協會認證。小娟逗趣的說：快來聽聽製作人眼中新銳創作人舒華的評價吧！小娟也爆料，由於舒華是台灣人，寫歌詞的時候會很直接地說出感覺，幾經磨練，現在她已經能掌握新的呈現方式，也讓小娟很期待她接下來的表現。

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