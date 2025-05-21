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遭爆與孟耿如婚姻破裂 黃子佼委任律師回應了

孟耿如（左）黃子佼爆離婚。（資料照）孟耿如（左）黃子佼爆離婚。（資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼因捲入MeToo風暴，遭起底家中藏有大量未成年性影像，引發社會譁然，演藝事業全面停擺，更牽連妻子孟耿如一同承受輿論壓力，如今兩人驚爆出已簽署完成離婚手續。對此，黃子佼委任律師蕭棋云也簡短作出回應。

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黃子佼擁有「創意私房」高級會員身分，下載購買多部未成年性影像，此舉牽連妻子孟耿如一同承受輿論壓，導致孟耿如原本參演的《我們與惡的距離2》也遭網友抵制，最終劇組大幅刪除其戲份止血。沉寂多時的孟耿如，今（21日）驚傳已與黃子佼簽字離婚，結束5年婚姻關係。

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據悉，雙方早已私下完成法律程序，相關細節不願公開說明，也象徵兩人正式切割過往。對於兩人離婚消息，黃子佼委任律師蕭棋云簡短回應，「謝謝關心，一切以小玉米為重。」未有正面回應，但外界普遍解讀，這段婚姻最終走向結束，也代表孟耿如試圖重新開始，與爭議徹底劃清界線。

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