遭爆與孟耿如婚姻破裂 黃子佼委任律師回應了

孟耿如（左）黃子佼爆離婚。（資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼因捲入MeToo風暴，遭起底家中藏有大量未成年性影像，引發社會譁然，演藝事業全面停擺，更牽連妻子孟耿如一同承受輿論壓力，如今兩人驚爆出已簽署完成離婚手續。對此，黃子佼委任律師蕭棋云也簡短作出回應。

相關新聞：（獨家）黃子佼孟耿如爆離婚 吳宗憲激動罵不停：能滾多遠就多遠

請繼續往下閱讀...

黃子佼擁有「創意私房」高級會員身分，下載購買多部未成年性影像，此舉牽連妻子孟耿如一同承受輿論壓，導致孟耿如原本參演的《我們與惡的距離2》也遭網友抵制，最終劇組大幅刪除其戲份止血。沉寂多時的孟耿如，今（21日）驚傳已與黃子佼簽字離婚，結束5年婚姻關係。

相關新聞：敵不過經濟、外界壓力？孟耿如爆離婚黃子佼 5年婚姻悄悄結束

據悉，雙方早已私下完成法律程序，相關細節不願公開說明，也象徵兩人正式切割過往。對於兩人離婚消息，黃子佼委任律師蕭棋云簡短回應，「謝謝關心，一切以小玉米為重。」未有正面回應，但外界普遍解讀，這段婚姻最終走向結束，也代表孟耿如試圖重新開始，與爭議徹底劃清界線。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法