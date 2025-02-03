世新攜手電視台產學合作新節目 理論結合實務打造學子飆戲平台

世新大學推出產學合作節目「戲戲品味」，讓學生化理論為實務，還有上台表演機會。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學推出戲劇選秀節目！世新大學廣電、公廣等跨系團隊化理論為實務，利用亞洲唯一校園LED環幕智能攝影棚，錄製「戲戲品味」節目，從製作人、主持人、評審都由校友擔綱，不僅提供學生參與選秀飆戲機會，還有總獎金50萬元，讓學生展現多元表演才能及影視傳播潛力，該節目將於中天綜合台播出。

該節目陣容幾乎全由世新包辦是一大亮點，世新校友、製作人張德偉指出，《戲戲品味》是國內第一個由大專院校打造的大型綜藝節目，充分發揮了世新大學的校園資源與技術優勢。節目海選當天正值颱風天，但仍吸引了100多位學生冒雨參與，最終遴選出24位多才多藝的選手，從學生的表現看到了校園裡的無限潛力。

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世新大學校長陳清河表示，《戲戲品味》是學校影視教育的一次創新實踐，結合了產學合作的理念，讓學生能夠將課堂所學轉化為實際能力。希望學生能透過這樣的平台，學會如何在真實的環境中運用專業知識，並展現創意與潛力。

該節目由藝人關韶文與徐凱希主持，董志成與楊潔玫等人組成評審團。董志成認為，學生的表現觸及了深刻的人生議題，如生老病死與婚姻，令人動容。學校高端智能攝影棚的硬體條件更能讓學生能夠創作出高水準的作品，並透過電視台播出將才華展示給更廣大的觀眾。

參賽學生的成長故事成為節目的另一大亮點。選手簡荷穎提到，自己曾因表演情緒不到位被評審嚴厲指正，當場落淚，但她感謝評審的直接點評，讓她能夠改進並吸收為養分。另一位選手邱仲磊則分享，自己原本毫無表演經驗，但透過節目逐漸克服怯場，變得更加自信。

節目製作過程中，世新大學廣電系與公廣系的多門課程緊密結合，實現了理論與實作的無縫銜接。公廣系教師湯宗翰表示，節目行銷宣傳與「節目行銷實作」課程結合，透過社群媒體擴散至年輕族群，提升節目影響力；而廣電系的「綜藝節目企劃與寫作」與「影棚節目實作」課程，則讓學生在實際參與中學習專業技能，深化產學合作的價值。

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