張雅琴真正愛台灣 學霸愛女揮舞「一物」感動盲拍

張雅琴登機前還不忘去百老匯觀賞《大亨小傳》。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕主播張雅琴近兩週暫時卸下新聞播報工作，出席女兒珍妮佛在紐約哥倫比亞大學國際關係研究所畢業典禮，今（23）日張雅琴開心曬出照片，茫茫人海中竟有一面「中華民國國旗」，事後女兒才傳訊息告訴張雅琴，揮國旗的就是她，讓母女倆相隔大半場地，也能一眼就認出。

張雅琴（右）到美國參加學霸女兒畢業典禮。（翻攝自臉書）

張雅琴在社群發文透露，她跟女兒並沒有說好，但珍妮佛在畢業典禮中傳訊息給她說：「我就是揮舞國旗的那個人！」感動的張雅琴在雨中依然清晰拍到女兒所在位置。

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張雅琴學霸女兒珍妮佛在畢業生中高高舉起國旗揮舞，讓張雅琴感到很驕傲。（翻攝自臉書）

心中充滿感動的張雅琴覺得女兒自動自發拿中華民國國旗揮舞，她事前渾然不知，加上畢業生眾多，珍妮佛主動告訴張雅琴自己就是拿著國旗揮舞的那個人。張雅琴心中最柔軟的一處被觸動，趕緊「盲拍」下來。張雅琴說「真的很感動台灣的年輕人，除了她（珍妮佛）還有另外一位在台灣長大的同學是代表同學致詞的人」兩人皆來自台灣，也為身為台灣人驕傲。

登機前，張雅琴也不忘到百老匯看一場《大亨小傳》，悠揚的唱腔除了收到鼓掌連連，也讓她在美麗的音樂縈繞下登機回台。

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