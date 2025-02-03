大S驚傳死訊 法界分析監護權、遺產如何解

「大S」徐熙媛今驚傳死訊。（資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕48歲「大S」徐熙媛今驚傳死訊，其與前方汪小菲的兩名家人所衍生的遺產以及監護權問題，成爲關注焦點。律師廖芳萱分析，根據民法規定，父母一方若有一人離世，另一方自動成為家人的監護權人，故汪男會取得家人的監護權，同時得支配家人繼承的遺產，也就是說，汪男可以支配大S留下的遺產。

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廖芳萱說明，民法第1089條第1項規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之。」代表一對父母離婚後，一旦協議由男方或女方單獨對家人行使親權，該方卻因故離世，則由他方行使監護權。

廖芳萱進一步提到，大S離世後，汪小菲得直接取得家人的監護權，除非汪男有不能行使監護權的原因，同時無法指定監護人時，才會依民法第1094條規定，依序選定監護人，第一順位為同居祖父母、第二順位同居兄姊、第三順位為不與家人同居的祖父母。

至於大S的遺產分配問題，廖芳萱表示，除非大S留有遺囑，否則其遺產將由兩個家人與現任韓籍配偶具俊曄各分得3分之1，然若兩個家人的親權最後由汪小菲取得，代表汪男可掌握大S共3分之2的遺產。

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廖芳萱另表示，具俊曄可考慮提起民事夫妻剩餘財產分配的訴訟，主張他取得大S婚後財產差額的一半，剩餘一半才算遺產，並由他與大S的兩個家人進行均分；然可分配的剩餘財產會因爲他與大S的婚姻僅有3年，可分配金額應不會太多。

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