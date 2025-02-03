晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S驚傳死訊 法界分析監護權、遺產如何解

「大S」徐熙媛今驚傳死訊。（資料照）「大S」徐熙媛今驚傳死訊。（資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕48歲「大S」徐熙媛今驚傳死訊，其與前方汪小菲的兩名家人所衍生的遺產以及監護權問題，成爲關注焦點。律師廖芳萱分析，根據民法規定，父母一方若有一人離世，另一方自動成為家人的監護權人，故汪男會取得家人的監護權，同時得支配家人繼承的遺產，也就是說，汪男可以支配大S留下的遺產。

相關新聞：大S生前曾對前夫汪小菲名下跑車聲請法拍 汪繳足擔保金停拍中

廖芳萱說明，民法第1089條第1項規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，由他方行使之。父母不能共同負擔義務時，由有能力者負擔之。」代表一對父母離婚後，一旦協議由男方或女方單獨對家人行使親權，該方卻因故離世，則由他方行使監護權。

廖芳萱進一步提到，大S離世後，汪小菲得直接取得家人的監護權，除非汪男有不能行使監護權的原因，同時無法指定監護人時，才會依民法第1094條規定，依序選定監護人，第一順位為同居祖父母、第二順位同居兄姊、第三順位為不與家人同居的祖父母。

至於大S的遺產分配問題，廖芳萱表示，除非大S留有遺囑，否則其遺產將由兩個家人與現任韓籍配偶具俊曄各分得3分之1，然若兩個家人的親權最後由汪小菲取得，代表汪男可掌握大S共3分之2的遺產。

相關新聞：大S離世！上億遺產惹關注 律師分析：汪小菲佔優勢

廖芳萱另表示，具俊曄可考慮提起民事夫妻剩餘財產分配的訴訟，主張他取得大S婚後財產差額的一半，剩餘一半才算遺產，並由他與大S的兩個家人進行均分；然可分配的剩餘財產會因爲他與大S的婚姻僅有3年，可分配金額應不會太多。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中