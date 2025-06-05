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小粉紅崩潰 37歲中國女星瘋狂辱華官方出手

中國女星夏馨雨因說出太多實話激怒小粉紅，微博已將她的帳號禁言。（翻攝自微博）中國女星夏馨雨因說出太多實話激怒小粉紅，微博已將她的帳號禁言。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出《非誠勿擾》、《杜拉拉升職記》、《棋武士》等多部電影的37歲中國女星夏馨雨，近期多次發表「感謝西方文化入侵」、「沒有一個中國人能笑著走出大英博物館」、「中國人只會通過別人的疾苦慶幸自己已有的幸福」等言論，讓小粉紅倍感羞辱，急得跳腳，微博官方趕緊將她的帳號禁言，怕她說出更多真話。

夏馨雨發文屢屢戳到小粉紅痛點。（翻攝自微博）夏馨雨發文屢屢戳到小粉紅痛點。（翻攝自微博）

畢業於北京電影學院的夏馨噢，近日的發文被小粉紅盯上，認為她到英國旅遊後，感謝西方文化入侵、認為文物在中國會在破四舊時期就被毀滅，讓小粉紅渾身不舒服。加上夏馨雨也在貼文之中提到「對自由的渴望」、「迎合壓迫者的需求」、「奴隸與奴才的區別」，屢次大戳小粉紅敏感處，讓中國網友出現兩種不同的極端言論，一方認為夏馨雨貶低中國人；另一方則認為夏馨雨說出了實情。

憤慨的小粉紅要夏馨雨「如果這麼恨國（中國）可以離開），目前微博已經她的帳號禁言，並表示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，就連找她代言的廠商也紛紛被小粉紅出征。

夏馨雨微博帳號被禁言（紅框處）。（翻攝自微博）夏馨雨微博帳號被禁言（紅框處）。（翻攝自微博）

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