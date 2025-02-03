大S生前曾對前夫汪小菲名下跑車聲請法拍 汪繳足擔保金停拍中

大S生前曾對前夫汪小菲名下跑車聲請法拍，汪男因繳足擔保金停拍中。（記者溫于德攝、本報資料照）

〔記者溫于德／台北報導〕「大S」徐熙媛今驚傳語訊，她生前不滿前夫汪小菲未依離婚協議給錢，決定聲請查封汪男名下財產獲准，台北地院去年10月17日首拍汪名下跑車ASTON MARTIN，喊價男子因只出價至150萬元、未達底價，首拍流標；北院原定同年11月14日進行二拍，汪男因已繳160萬元的擔保金，公告停拍。

相關新聞：大S聲請法拍前夫汪小菲名下跑車 原定今天下午二拍這原因喊卡

請繼續往下閱讀...

大S曾提告主張，汪小菲未依協議給付生活費，決定對汪聲請強制執行其財產750萬元獲准，但汪反制聲請停止執行，並提債務人異議之訴；北院後來對汪裁定提供165萬元的擔保金後可准許停止執行；債務人意義之訴判汪敗訴，已上訴高等法院，並定本月27日開庭。

後來大S另度對汪聲請強制執行，包括200萬元的生活費、1000萬元的違約金；經北院駁回其中500萬元，前年3月16日大S又聲請追加執行250萬元的生活費、500萬元的財產，北院同年5月19日、9月7日分別將27萬多元、191萬多元發給大S。

然汪小菲決定再提起債務人異議之訴，同時聲請停止強制執行，北院考量大S還有530萬餘元未獲清償，對汪男裁定應提出160萬元的擔保金，才能准許停止強制執行。但汪男因未繳160萬元，其跑車ASTON MARTIN遭法拍。

去年10月17日北院首拍汪名下黑色跑車ASTON MARTIN，這部2014年3月出廠的「VANQUISH」，新車要價1680萬元，車內共有2個座位，汽缸數12，馬力5935C.C.，鑑定底價則為620萬元。

當時有一位男子喊價至150萬元仍未達底價，故首拍流標，北院後定去年11m月14日進行二拍，因汪小菲繳足160萬元的擔保金，公告停拍。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法