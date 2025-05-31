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樂天Dora遭疑是富商小三 昔「1句話」惹怒小S畫面流出

樂天女孩Dora遭疑是富商小三。（翻攝自IG）樂天女孩Dora遭疑是富商小三。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞近日上節目爆料，一名啦啦隊女孩當富商小三還懷孕，樂天女孩人氣成員「Dora」葳葳因被翻出名字疑出現在此案判決書中，加上又臨時取消高雄划龍舟活動，遭疑就是該小三。而她先前上節目的畫面也被翻出，不僅在琳妲的節目暢聊性事，還在《小姐不熙娣》中惹怒小S，引發外界關注。

相關新聞：啦啦隊女孩捲富商小三風波！Dora昔認「國三破處」 大談性事影片遭挖

Dora上節目惹怒小S，她當場變臉作勢離開攝影棚。（翻攝自YT）Dora上節目惹怒小S，她當場變臉作勢離開攝影棚。（翻攝自YT）

Dora今年初上節目《小姐不熙娣》，當時還是小S與派翠克搭檔主持，她透露自己習慣在記事本記錄粉絲特徵，避免認不出死忠粉絲，她表示若要紀錄派翠克的話，她會寫「有一顆痣」、「眼距比較開」，小S則是「臉型流暢」、「世界巨星」，小S回話表示自己鼻子有點歪，Dora馬上以鼻子歪當作應援主題，邊跳邊唱著「小S小S鼻子歪，小S小S歪左邊」，讓小S當場變臉喊話不錄了，還作勢離開攝影棚。後續小S也笑著跟Dora說「鬧妳的啦」，澄清是節目效果。

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