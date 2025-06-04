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娛樂 最新消息

接「呂秋遠小孩生母」私訊 林智群律師勸「錢一定要拿」

呂秋遠（右）和孩子生母兩人一直處於無共識的情況。（翻攝自臉書、本報資料照）呂秋遠（右）和孩子生母兩人一直處於無共識的情況。（翻攝自臉書、本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕呂秋遠私生子事件因端午連假前的一篇5千字長文，成為這一週來的熱搜話題，專業律師如李怡貞、林智群，以及兩性暨時事評論家作家、陳沂等人，皆發文表達個人觀點和對當事人的建議，尤其在「生母」林沄蓁2日現身作家H直播間，泣訴事件原委，再次讓桃色話題攀上另波高峰。其中，因發文表達意見而遭作家H指名槓上的林智群律師，今天（4）下午在社群發文，稱昨收到「香奈兒律師」林沄蓁私訊，雙方小聊一下後，給出2點建議，勸她停止互相傷害，而且錢一定要拿，不是為了自己，而是為了小孩。

相關新聞：作家H挺呂秋遠私生子生母 怒槓律師林智群

林智群發文寫道：

香奈兒律師昨天晚上私訊我，聊了一下。
我只有兩個建議：
1.停止互相傷害。沒有感情糾紛是可以透過網路公審、直播喊話達成和解的，友善父母原則。
2.感情不能強求，錢一定要拿，拿錢不是為了自己，而是為了小孩。

林智群稱昨天和林沄蓁私訊聊天後，給出2點建議。（翻攝自臉書） 林智群稱昨天和林沄蓁私訊聊天後，給出2點建議。（翻攝自臉書）

雖然底下留言不乏對呂秋遠小孩生母「不甚友善」的指謫，但也有部分網友認為林智群的建議很務實，女方先好好照顧自已、好好照顧孩子，該拿的錢一定要拿，單身媽媽沒有不好，孩子有媽媽的家的愛就夠了，不要再對渣男有任何感情上的期待了，不值得。
但也有人採持平角度，認為癥結在於呂林雙方心目中要的不一樣，一方有恨、不甘心，就很難當友善父母。

相關新聞：呂秋遠跌落神壇 成也暖男，敗也暖男！

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