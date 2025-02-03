大S離世！上億遺產惹關注 律師分析：汪小菲佔優勢

大S因得流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在春節期間赴日旅遊，不幸感染流感併發肺炎離世，今（3日）妹妹「小S」徐熙娣透過經紀人證實大S死訊，據悉大S的後事將在日本處理。然而，大S生前與前夫汪小菲的官司還沒結束，如今不幸猝逝，汪小菲今從泰國趕回台灣，雙方上億遺產分配問題引起外界關注。對此，知名律師呂秋遠也發文分享看法，點出汪小菲佔據一定優勢。

呂秋遠在臉書發文，先是感嘆大S離世的消息，接著指出「不過，大S這件事可能會有些法律上的問題得要處理，而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。」表示台灣民法規定，雙方離婚以後，原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存的那一方。而就大S的情況來看，即使大S已經再婚，但由於具俊曄沒有收養這2個孩子，因此未來的親權，還是由汪小菲行使。

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接著提到遺產分配，呂秋遠表示，目前雖說是由配偶具俊曄，及兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配恐有諸多爭議，「畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」

呂秋遠也提及，若汪小菲將孩子帶走，「未來大S的家人，還是可以想辦法在法院裡以『變動最小原則』與『未成年子女意願』的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。」僅希望汪小菲願意信託，但未來仍有很多變數。

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