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吳姍儒結婚3年再曬帥尪 網友歪樓：比許光漢更有型更帥

Sandy結婚3周年，吐夫妻互動真實心聲。（翻攝自IG）Sandy結婚3周年，吐夫妻互動真實心聲。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Sandy」吳姍儒2022年宣布與圈外男友王先生結婚，兩人育有一對兒女，29日不僅是大年初一，也是Sandy與老公結婚的3周年紀念，許久沒有放閃的她也難得分享和老公的甜蜜照，更吐露結婚3年來的真實心聲，只是她雖然內文是在分享婚姻心得，許多網友卻歪樓只看見她帥氣的老公，還說「比許光漢更有型更帥」，虧她：「自己的老公都帥成這樣了，就不要跟我們搶許光漢了，妳說好不？」相當幽默。

Sandy透露老公在過年前特地安排了「撕拉片」的拍攝。（翻攝自IG）Sandy透露老公在過年前特地安排了「撕拉片」的拍攝。（翻攝自IG）

Sandy提到老公在過年前特地安排了「撕拉片」的拍攝，一切都是一鏡到底，很多時候還沒準備好就開始了，她則形容這種模式與婚姻有些相似，「先往前推進，其他再說」。Sandy表示自己很常以「過來人」身分開玩笑，建議不要輕易嘗試婚姻，因為「真的很多yes, 更多no, 但最最最多的是maybe? 」

Sandy坦言夫妻的對話經常以問號做結尾，例如吃了嗎、累不累、是這樣嗎、孩子呢，她認為這些還有答案可以參考，但有些問題很難找到真正的解答，「就是且走且看且珍惜，要是一個不小心過關了，那就滿心感謝、眼神熾熱地彼此肯定兩句」，覺得婚姻生活很多時候真的是走一步算一步，但必須認真看待每一步、夫妻彼此扶持，才是婚後一起步步高升的關鍵。

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