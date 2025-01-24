賭王30歲兒何猷君無嬌氣 繼國民衣又在機場掃平價零食

已故賭王何鴻燊（中）與何猷君（左）合照。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的30歲兒子何猷君是個有禮貌且生活不會豪奢炫富的好青年，雖然他的電競公司「星競威武集團（NIP Group）」去年正式在美國掛牌上市，成為亞洲最年輕納斯達克上市公司創辦人，但先前有人目睹他穿著UNIQLO平價T恤，日前又被網友捕獲在香港機場購買平價零食。

何猷君在NASDAQ（納斯達克）的Billboard上登自己與父親的合照。（星島日報提供）

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何猷君（左）與妻子奚夢瑤，何猷君身上的衣服僅台幣415元。（星島日報提供）

何猷君先前被拍到身上穿著一件價格99元港幣（約新台幣415元）的UT系列T恤，上頭有可愛的巴斯光年圖案。昨（23）日又有網友在小紅書上問「這是何猷君嗎？香港機場看到一個很像何猷君的人」，只見他戴著口罩，穿著休閒，童心未泯的挑選著平價零食，很難讓人想像他是個富家公子。

何猷君在香港機場買平價零食被網友拍到。（星島日報提供）

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