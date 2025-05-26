館長自封「和平大使」宣布前進中國 喊話：不怕被押走

館長宣布將前往中國。（翻攝自YT）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢經常在直播上發表對時事的看法，以嗆辣、豪爽風格聞名，昨（25）在YouTube頻道開直播時宣布，自己將前往中國走走看看，到時候會全程直播證明自己沒有收錢，也不會有任何中國官員把他押走，直播片段掀起熱議。

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館長在直播中表示，目前已經在為赴中做準備，台胞證也正在辦理中，強調這趟行程會自行負擔所有費用，並自己花錢請導遊，「我沒收錢，如果要去，我一定事前講清楚。我會自己出錢、請導遊，沒有誰給我資源或補助。」進一步表示，到當地後會全程開直播一整天，自證清白3件事，「一是沒有人給我錢，第二是沒有官員會把我押走，第三是全程透明公開，和平大使。」

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面對有網友質疑「是否有政治目的」，館長直喊「全程公開、全程直播，和平大使，就是要讓大家看清楚。」此外，他也提到一開始公司的員工，以及身邊友人都在勸他不要去，擔心他一去就回不來了，但他不滿反問，「我講難聽的，台灣又怎麼了？台灣不是民主法治國家嗎？柯文哲也在裡面啊，他不是也被押走過嗎？」表示自己就是想親眼看看中國，「我們台灣人，不怕比較、不怕透明，有什麼好怕的？」

影片曝光後，立即引發網友討論，就有人翻出館長在2020年6月3日的發文，當時他在內文寫下，「64天安門祝天佑中國人早日讓中國成為自由民主之國度」。對此，不少網友紛紛留言表示，「慢走不送，祝福」、「小心一落地就被抓」、「可能落地就被消失了」、「我們會緬懷你的！」

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