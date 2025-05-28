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太厲害！賈永婕出戰世壯運「水球拿金牌」 網友嗨翻：台灣的驕傲

賈永婕稍早在水球項目中拿下金牌。（翻攝自臉書）賈永婕稍早在水球項目中拿下金牌。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前剛代表台灣站上美國職棒大聯盟球場開球，隨即又趕回台灣參加世壯運，稍早以7比3的分數擊敗對手，奪下金牌。賈永婕開心表示雖然很累，但也算有始有終了，而網友們也紛紛湧進社群恭喜賈永婕。

賈永婕去年宣布響應2025雙北世壯運報名水球項目，她也曾發文分享下水練習水球真的很難，今年2月還曬出練習照片，不過之前她曾透露原本行程撞到開球沒有辦法參加，原本以為可能無法參加比賽了，後來因為賽程有改，賈永婕順利參賽，她也說隊友們非常認真練習7、8個月，自己則擔任防守角色，自認表現還可以、有起到關鍵作用。

賈永婕也直呼沒有想過比賽那麼精彩那麼累，「下水30秒我就想說快斷氣，但是運動就會讓人很開心，每個人應該都要接觸運動。」再拿下金牌後，她也充滿朝氣向眾人表示：「我要回去上班了！」網友們則湧入她的臉書貼文大讚她是「金頂鹼性電池，電力十足！」、「恭喜金牌！台灣的驕傲」、「心理跟生理因素太強大了！」

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