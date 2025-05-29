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娛樂 最新消息

中山美穗留下鉅額遺產！兒放棄繼承 母子斷聯10年內幕曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星中山美穗去（2024）年12月6日猝逝家中，享年54歲，葬禮於同月12日舉行，當時10年未見的兒子也從法國趕回日本向母親道別，此舉引起諸多揣測，不過，如今傳出她的兒子放棄繼承其鉅額遺產。

中山美穗留下鉅額遺產。（翻攝自IG）中山美穗留下鉅額遺產。（翻攝自IG）

中山美穗逝世後留下鉅額遺產，身邊友人透露，中山美穗的兒子自從父母離異後，便跟隨父親辻仁成定居法國，母子關係漸行漸遠，幾乎沒有聯繫，因此沒有意願接受她的遺產，如今也正式放棄了。

事件回顧：中山美穗驟逝...龐大遺產曝光！ 「10年未見的兒子」享繼承權

綜合日媒報導，中山美穗的遺產主要來自長年累積的唱片版稅，她出道40多年，累積無數歌唱作品，其中1992年發行的《世界中の誰よりきっと》銷量突破200萬張，貢獻了相當可觀的版稅收入。據悉，她還參與20多首歌詞創作，有網友推估她的遺產可能高達20億日圓（約台幣4.1億元）。

事實上，中山美穗2002年與旅法作家辻仁成結婚，並於2004年迎來兒子的出生，可惜的是，她後來傳出婚外情醜聞，並在2014年離婚後返回日本，一度背負「拋夫棄子」的罵聲。為了保留兒子心中最完美的媽媽形象，中山美穗忍痛把監護權讓給丈夫，自己則與出軌對象涉谷慶一郎在日本同居。後來中山美穗疑似遭遇家暴被毆打，這段戀情也無疾而終，她也不好意思回到法國打擾兒子的生活。

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