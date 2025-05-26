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家寧公開當年分手協議 控Andy背信承諾還拍片消費

家寧控Andy背信承諾還拍片消費。（翻攝自YT）家寧控Andy背信承諾還拍片消費。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber眾量級昔日情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，家寧今（26日）晚間發片反擊控訴Andy在交往期間出軌多名女性，更指控對方違背承諾拿2人的感情事消費。

家寧在影片中哽咽表示，從交往以來，Andy經常無預警消失、無法聯繫，直到某次對話中，Andy才承認和多位女性有情感與肉體上的關係。

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她坦言當時深受打擊，分手時，Andy也承諾不會對外提及兩人感情細節，希望保全雙方形象。沒想到分手後，Andy竟私下拍片談感情事，且用於消費，反倒讓她承受二度傷害。

回憶事情發生的初期，家寧坦言自己曾經陷入極度迷茫。一方面是因為事件牽涉家人與前任之間的複雜關係，一方面也是對過往感情仍有不捨。即使身邊不少人鼓勵她勇敢揭露真相，她仍選擇壓抑情緒，試圖維持頻道的穩定，甚至不願傷害Andy。

如今遭Andy一連串控訴，家寧嚴肅表示：「真正知道實情，甚至做出傷害的人卻選擇隱瞞，只說出對自己有利的事實。這兩個月讓我深刻的體會到，只有自己才能保護自己，所以我現在選擇挺身而出。」

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