蘿拉再現？吳怡霈帳務驚爆落差 開鍘同仁止損

吳怡霈開除昔日合作夥伴，同步追查資金流向，以釐清責任歸屬。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳怡霈今（25日）在臉書發出「蒙蒙工作室」聲明，文中揭露帳務稽核出現嚴重落差，在審慎查核後，決定與原合作同仁江小姐終止僱用關係，並追查資金流向及責任問題。

吳怡霈強調，江小姐（Joan）相關金錢往來、款項交付、合作安排「相關行為皆屬其個人決定，未經本工作室正式授權」，不代表藝人與團隊的立場，坦言若因此產生疑慮以及影響，可與工作室聯繫釐清。

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吳怡霈聲明公布後，許多網友紛紛震驚表示，「蔡阿嘎跟蘿拉2.0嗎？」、「蘿拉再現！」、「怎麼好像在蔡阿嗄那邊看過很像的東西...又是AB合約嗎？」、「另一個蘿拉的感覺（？）」、「四個英文字名字的都不能來管錢⋯」。

吳怡霈 蒙蒙工作室聲明公告全文：

近期於內部稽核與帳務核對過程中，發現部分財務處理與實際作業存在重大落差。經團隊審慎查核後，已正式與原合作同仁江鈺謹小姐（Joan）終止合作關係，並同步啟動相關程序處理後續事宜。目前已進一步委由專業第三方會計及法律顧問協助釐清資金流向與責任歸屬。

對於江小姐於合作期間的參與與協助，我們予以基本尊重，並在此告一段落。

同時也向所有合作夥伴與關心我們的朋友提醒：如曾與江小姐有私下金錢往來、款項交付或合作安排，相關行為皆屬其個人決定，並未經本工作室正式授權，亦不代表本團隊與藝人本人之立場與意願。如因此產生疑慮或影響，歡迎與我們聯繫，我們將盡力協助釐清。

我們深知，每一份信任都彌足珍貴。未來也將持續強化內部制度，守護所有夥伴與支持者的權益。

感謝大家的理解與支持。

蒙蒙工作室 敬上

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