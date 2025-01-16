王思佳遭爆刁難助理逼跑腿！本人急澄清：我被他戳頭

王思佳以直率嗆辣的風格深受不少粉絲喜。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳出道多年，以直率嗆辣的性格受到許多觀眾喜愛，近日在節目上被男星Paul爆料，曾逼迫助理跑腿還百般刁難，王思佳聽完後也還原背後真相，表示這樣做是為了跟助理保持安全距離，讓自己冷靜一下。

Paul曾目擊王思佳刁難助理。（翻攝自YT）

Paul在節目《后宮歐買尬》中爆料，有次王思佳的助理忘了幫拿包包，「她整場都在臭臉，一路臭到底」，不僅如此，王思佳還曾因不想吃便當，就逼迫助理去幫她買麵，半小時過後助理回來，王思佳吃了一口便挑剔「這麵怎麼是冷的」，接著就把筷子放下，讓Paul驚呼「嚇壞了」。

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王思佳還原事情始末。（翻攝自YT）

王思佳聽完後解釋，「如果Paul哥真的那麼理解我們公司的話，他就知道我們公司有一個『非常厲害』的助理」，表示該助理有次幫她撐傘時，「傘柄對著我的臉」，令她當下有些錯愕，沒想到下一秒，王思佳的額頭就被雨傘戳到，當下立即詢問助理「我的頭有沒有怎樣」，對方稱「沒事」，不過王思佳回到家卸妝後卻發現破皮，「所以為什麼叫他去幫我買東西，是因為我就可以跟他有一個安全距離」。

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