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美女警花世壯運大爆發 跳脫命案殺進賽場狂擒「2金4銀1銅」

北市警察局鑑識官謝伯韶在本屆世壯運狂擒「2金4銀1銅」。（組合照，翻攝自臉書、IG）北市警察局鑑識官謝伯韶在本屆世壯運狂擒「2金4銀1銅」。（組合照，翻攝自臉書、IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會賽程進入倒數，「美女警花」、「警界女神」謝伯韶不僅在鐵人三項35+組奪下金牌，更在游泳項目一舉奪下1金4銀1銅，展現超強運動實力。其實，謝伯韶曾在世界警察與消防員運動會鐵人三項寫下6連霸紀錄，如今再戰世壯運勇奪佳績，超狂表現令人深刻印象。

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謝伯韶先於19日的35歲組女子50公尺仰式登場，以38秒63成績摘銀，她坦言本來預期能游進36秒，全因前一晚太興奮導致整晚沒睡好，隔天又是第一場比賽，因此沒有熱身完全就下水挑戰，「有點可惜，但還有進步空間！」

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儘管游泳並非主要挑戰項目，但謝伯韶仍提早3個月展開訓練準備，目的就是為了強化鐵人三項表現，她透露原本連田徑5000公尺也想報名，不過因名額已滿也擔憂影響鐵人三項表現而作罷。最終，謝伯韶在本屆鐵人三項35+組中奪下金牌，

謝伯韶身為北市警察局鑑識官，日常工作與命案、犯罪現場為伍，常奔波各地支援重大案件，處理DNA與現場痕跡證物，即使生活緊湊仍堅持天天運動，最常在河堤練跑維持體能，此次勇闖世壯運也讓外界看見她身為警察之外，挑戰極限、熱愛運動的耀眼一面。

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