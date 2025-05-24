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吉伊卡哇之亂太恐怖！日本麥當勞不賣了：提前結束

吉伊卡哇第二波販售，也造成瘋搶。（翻攝自@S10408978 X）吉伊卡哇第二波販售，也造成瘋搶。（翻攝自@S10408978 X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本麥當勞與人氣動漫吉伊卡哇一起推出兒童餐玩具，造成顧客瘋搶，甚至引發「吉伊卡哇之亂」。日本麥當勞今天（24日）宣布，第三波玩具取消發售。

「吉伊卡哇之亂」在日本掀起熱議，原來是有不少代購、黃牛看準吉伊卡哇商機，採取「只留玩具、不吃餐點」的行為，把餐點直接扔在櫃檯甚至垃圾桶，導致麥當勞髒亂不堪，事後在把兒童餐玩具放到二手平台上高價販售，日本麥當勞雖然呼籲禁止轉賣等行為，但當然還是無法遏止不肖業者。

網上流傳照片可看到，消費者只拿走吉伊卡哇玩具，餐點直接不要了。（翻攝自X）網上流傳照片可看到，消費者只拿走吉伊卡哇玩具，餐點直接不要了。（翻攝自X）

日本麥當勞指出，在第二套吉伊卡哇兒童餐玩具販售後，許多商店已經全部完售，原先預定在5月30日啟售的第三波，也就是第一套以及第二套的重新販售，現在也宣布取消。日本麥當勞對顧客表達感謝，同時也為提前停止販售而未能滿足消費者期待深表歉意。

日本麥當勞發表聲明，宣布停止吉伊卡哇玩具第三波販售。（翻攝自麥當勞官網）日本麥當勞發表聲明，宣布停止吉伊卡哇玩具第三波販售。（翻攝自麥當勞官網）

吉伊卡哇的超人氣沒在開玩笑，第一波商品在5月16日開賣，結果在第二波5月23日販售之前就完售，第二波昨天（23日）才開賣，今天就宣布提前結束，實在有夠誇張。

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