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離開樂天女孩有隱情？ 陳詩媛IG發文被抓「沒自願離隊」藏頭詩

「十元」陳詩媛。（翻攝自IG）「十元」陳詩媛。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天桃猿球團稍早正式公布應援啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」最新名單，並感謝阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與「十元」陳詩媛在樂天女孩期間的付出與貢獻，未來她們將展開新旅程，不再擔任應援角色。其中，十元在社群發文感謝球迷過去的支持，竟被眼尖網友發現疑似有「藏頭詩」。

相關新聞：樂天女孩迎新血「職籃啦啦隊跨界應援」 8位女孩確定畢業

針對退團聲明，十元表示：「從小看著棒球長大的我，很幸運的有機會可以成為樂天女孩，在場邊和大家一起應援，感謝10號隊友們一路以來的熱情和陪伴，接下來也會和大家一起繼續支持棒球，支持樂天桃猿！」球團方面則表示，她在被王齊麟求婚前就跟球隊表明未來有其他人生規劃，就確定不續約，也跟外傳的懷孕沒有關係。

十元貼文被發現疑似有藏頭詩。（翻攝自IG）十元貼文被發現疑似有藏頭詩。（翻攝自IG）

而她也在社群發布畢業心聲，不過貼文似乎看起來「別有用心」，看似感謝球團和粉絲們的支持與愛護，竟被網友發現有「藏頭詩」，組合起來像是「沒自願離隊」，引發議論。但這樣的猜測目前未被證實。

相關新聞：陳詩媛升格王齊麟未婚妻1個月 樂天球團曝她「畢業內幕」

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