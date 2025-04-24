阿翔女兒倒頭栽跌落泳池！ 「溺水沒人發現」 愛妻跳水急救

阿翔（右）與老婆Grace結婚多年。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星「阿翔」陳秉立與老婆Grace結婚逾十年，育有2女1子，兩人經常在社群分享家庭生活；Grace昨（23日）分享，前幾天帶著子女去旅遊，沒想到小女兒蕾蕾在飯店泳池倒頭栽進水裡，泳圈卡在腰導致翻不過身，當自己發現時，腦袋瞬間空白，所幸最後平安無事。

Grace昨天在臉書發文透露，幾天前帶著子女去有泳池的飯店住宿，當天晚上包場，豈料，小女兒蕾蕾一個重心不穩，倒頭栽進水裡，更可怕的是，那個泳池水深110公分，泳圈還卡在女兒的腰，導致翻不過身，完全沒有人發現。

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Grace帶著子女去飯店泳池。（翻攝自臉書）

Grace看見女兒在水裡像個被困住的小氣球拚命扭，腦袋瞬間空白，片刻後整個人直接跳進去。她表示，至今仍記憶深刻，「腳跟腳底板瞬間斷交，像踩在不真實的海綿上」心中只想著女兒沒嗆到水、祈禱千萬沒事就好。

Grace說，女兒被救起後開始發抖，開始問女兒「有沒有嗆到水？」沒想到女兒還能開玩笑，表示「我終於在水裡翻跟斗成功了耶！」、「媽媽妳泡在水裡做什麼？看起來好可憐，且妳可以去考救生員了耶」，讓她鬆了一口氣，直呼：「真的是好險！」

Grace感嘆，女兒溺水的那1秒真的讓她感觸好多，「這世界上沒有哪個媽媽天生就是救生員，但只要是孩子的事，我們都可以在一秒鐘內全副武裝，從公主變戰士，從笨蛋變超人啊！」她也藉這次經歷提醒其他父母，出門玩或是玩水千萬要小心，意外永遠都真的是一瞬間的事，孩子即使戴著泳圈，也可能發生危險，溺水是無聲的，它不像電影那樣會喊救命。

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