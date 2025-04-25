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Joeman簽字被賀「新婚快樂」 現身戶政事務所實情全說了

Joeman（圖）現身戶政市務所巧遇陳妮絲被賀「新婚快樂」。（組合照，翻攝自IG）Joeman（圖）現身戶政市務所巧遇陳妮絲被賀「新婚快樂」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber陳妮絲去年結婚後隨即迎來女兒「酷洛妮」誕生，她近日與母親祖孫3人赴戶政事務所辦理事情，境意外撞見Joeman正在櫃檯簽寫文件，她見狀便以玩笑口吻表示，「在戶政事務所遇到偶像九妹！祝新婚快樂！」沒想到此話一出，立刻引來許多網友揣測Joeman是否低調登記結婚。

影片中，陳妮絲巧遇Joeman後當場立刻被誇讚產後恢復良好，狀態宛如未生產前，她則開心地介紹女兒給Joeman認識，沒想到女兒似乎興趣缺缺甚至皺眉，她見狀忍不住笑虧，「怎麼跟爸爸一樣（厭世）」，隨後也不忘向媽媽介紹彼此認識。

由於，雙方在戶政事務所相見歡，陳妮絲因此調皮獻上祝福「祝Joeman新婚快樂」，更捉弄暗指Joeman是與身旁的男製作人結婚，同時還以彩虹的顏色表示「台灣是合法的！」 讓不少粉絲都信以為真，以為Joeman真的低調登記結婚，這時她才趕緊出面自首說，「我快笑瘋，我在鬧的！」

事後，Joeman也親自澄清是烏龍一場，當天只是辦理公司文件，「正常人登記結婚應該不會穿洞洞鞋吧？」此外，Joeman也在Threads提醒網友，近期有許多假帳號散播網紅收入排行榜資訊，其實是為了置入不明交友App，目的是利用「釣魚式話術」以吸引使用者點擊下載，他呼籲大家提高警覺，「別讓好奇心害你中招！」

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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