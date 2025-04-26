陳淑樺近況曝光！慟失母親「心碎神隱27年」現蹤餐館全被拍

《自由時報》曾於2008年8月直擊陳淑樺外出畫面。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「傳奇歌后」陳淑樺當年憑藉《夢醒時分》、《滾滾紅塵》、《明明白白我的心》等經典歌曲紅遍華語音樂圈，1998年發行最後一張專輯後，消失歌壇至今已逾27年之久，期間外界對她的謠傳更比比皆是，粉絲們仍相當關心她的現況。對此，資深媒體人狄志為近日則透露，陳淑樺復出的可能性，同時也曝光她現在的生活現況。

狄志為近期日上節目透露，陳淑樺與母親的感情深厚，更否決母親希望她步入婚姻的想法，終生不嫁的原因就是想待在母親身邊。然而，母親不幸過世之後，陳淑樺心碎承受巨大的衝擊，更沒了想唱歌的念頭，爾後的生活則潛心向佛。針對陳淑樺是否有望復出歌壇，狄志為則斬釘截鐵表示，「這是不可能的事了！」

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2007年，陳淑樺曾一度被周刊拍到近照引起關注，狄志為透露，當時自己也被指派要取得相關畫面，最終透過朋友的幫忙獲悉陳淑樺的住處，同時也如願聯繫上本人，但陳淑樺當時僅低調回應「謝謝關心！」隨後搬離住所表明不願再受外界打擾。

如今淡出歌壇27年的陳淑樺，偶爾會與唱片圈的友人小聚，狄志為表示最近一次得知陳淑樺的消息，是聽聞她與某唱片公司老闆共進川菜餐敘，當下員工雖然有拍下照片留念，但在老闆要求下未曝光，他強調陳淑樺現在專注於公益，過著低調且自在的生活，希望外界能給她更多空間與祝福。

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