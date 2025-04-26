晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳淑樺近況曝光！慟失母親「心碎神隱27年」現蹤餐館全被拍

《自由時報》曾於2008年8月直擊陳淑樺外出畫面。（本報資料照）《自由時報》曾於2008年8月直擊陳淑樺外出畫面。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「傳奇歌后」陳淑樺當年憑藉《夢醒時分》、《滾滾紅塵》、《明明白白我的心》等經典歌曲紅遍華語音樂圈，1998年發行最後一張專輯後，消失歌壇至今已逾27年之久，期間外界對她的謠傳更比比皆是，粉絲們仍相當關心她的現況。對此，資深媒體人狄志為近日則透露，陳淑樺復出的可能性，同時也曝光她現在的生活現況。

狄志為近期日上節目透露，陳淑樺與母親的感情深厚，更否決母親希望她步入婚姻的想法，終生不嫁的原因就是想待在母親身邊。然而，母親不幸過世之後，陳淑樺心碎承受巨大的衝擊，更沒了想唱歌的念頭，爾後的生活則潛心向佛。針對陳淑樺是否有望復出歌壇，狄志為則斬釘截鐵表示，「這是不可能的事了！」

2007年，陳淑樺曾一度被周刊拍到近照引起關注，狄志為透露，當時自己也被指派要取得相關畫面，最終透過朋友的幫忙獲悉陳淑樺的住處，同時也如願聯繫上本人，但陳淑樺當時僅低調回應「謝謝關心！」隨後搬離住所表明不願再受外界打擾。

如今淡出歌壇27年的陳淑樺，偶爾會與唱片圈的友人小聚，狄志為表示最近一次得知陳淑樺的消息，是聽聞她與某唱片公司老闆共進川菜餐敘，當下員工雖然有拍下照片留念，但在老闆要求下未曝光，他強調陳淑樺現在專注於公益，過著低調且自在的生活，希望外界能給她更多空間與祝福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中