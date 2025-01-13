陳詩媛升格王齊麟未婚妻1個月 樂天球團曝她「畢業內幕」

陳詩媛、王齊麟（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿球團為了迎接新球季，稍早公布彭彭柔柔與笑笑將加入樂天女孩，為球團注入新活力，而這次也有8位女孩畢業，包括阿布舞、「Yuri」陳怡叡、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與「十元」陳詩媛，球團表示都有與每一位女孩溝通討論，也祝福她們擁有嶄新的未來，在接下來的人生階段繼續發光發熱。

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十元表示：「從小看著棒球長大的我，很幸運的有機會可以成為樂天女孩，在場邊和大家一起應援，感謝10號隊友們一路以來的熱情和陪伴，接下來也會和大家一起繼續支持棒球，支持樂天桃猿！」球團方面則表示，她在被王齊麟求婚前就跟球隊表明未來有其他人生規劃，就確定不續約，也跟外傳的懷孕沒有關係。

Yuri坦言加入樂天桃猿啦啦隊的這段旅程，對她而言是一段無比珍貴的記憶，「每一次站上應援台，看到你們揮舞著應援棒、熱情地呼喊，都是我最大的動力。很不捨的要在這個地方告別，請大家繼續為中華職棒選手們加油，一直熱愛棒球！永遠感謝你們。」

菲菲表示：「離開有很多原因，更多的是人生每個階段都有不同的任務和想法，雖然有很多的不捨，但對我來說，這並不是一個結束，而是一個新的開始，希望未來能在不同的地方，用另一個方式和大家繼續見面，未來，請繼續為樂天女孩加油，為她們帶來更多的歡笑和感動。」

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