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娛樂 最新消息

樂天女孩迎新血「職籃啦啦隊跨界應援」 8位女孩確定畢業

彭彭柔柔加入樂天女孩。（樂天桃猿提）彭彭柔柔加入樂天女孩。（樂天桃猿提）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿球團稍早正式公布應援啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」最新名單，感謝阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元在樂天女孩期間的付出與貢獻，未來她們將展開新旅程，不再擔任應援角色。籃籃與巫苡萱將以新身分繼續陪伴樂天桃猿球迷，此外，從職籃跨界職棒啦啦隊的彭彭柔柔與笑笑將加入，為球團注入新活力，值得期待。

籃籃、巫苡萱（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）籃籃、巫苡萱（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

籃籃對於球迷來說已經是樂天桃猿的精神象徵，新球季開始後，籃籃將以全新身分亮相與球迷互動，成為球團首度嘗試的新型態互動亮點，期待籃籃帶來更多活力與凝聚力。籃籃表示：「一直以來對棒球充滿熱情，即使其他工作繁忙也不想放棄對於棒球的喜愛。」巫苡萱則將以MC（主持人）身分繼續留在球場與大家見面，展現與以往不同的風貌。至於邁入人生新階段的「十元」陳詩媛，球團與她溝通後，基於個人規劃與考量作出的選擇，她將卸下樂天女孩的身分。

笑笑（資料照，記者潘少棠攝）笑笑（資料照，記者潘少棠攝）

根據樂天女孩最新名單，人數目前暫定為27人，但人數規模並不是球團特意限制的要素。球團透露：「目標是透過女孩與球迷一起應援、營造熱鬧的氣氛，也不排除在球季中加入新成員的可能性，並不會刻意以固定的規模進行。」

隨著新成員加入，樂天女孩迎來全新篇章。彭彭柔柔以甜美短髮和清新氣質吸引目光，與成員Mika站在一起被粉絲笑稱像雙胞胎，其表演默契令人期待；笑笑則常在綜藝節目上亮相，以活力形象廣為人知，為球場帶來青春氣息。

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