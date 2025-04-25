艾莉絲近況曝光！淡出演藝圈遠嫁英國「超頂身材脫了」

45歲艾莉絲海邊辣露超頂身材，完全看不出來已是2寶媽。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕艾莉絲兩段異國婚姻，分別與日籍前夫「Rui」荒木留以及英國外交官丈夫馬培迪，各別於2013年、2018年生下大女兒梨梨醬、兒子威廉，目前一家四口定居英國，不僅將重心轉至家庭，同時也積極開創自有品牌的事業。近日，艾莉絲曬出一組海邊比基尼辣照，苗條曲線根本看不出已是2寶媽，淡出演藝圈的她近況也一併曝光。

艾莉絲（右）曾與徐乃麟一同主持《天才衝衝衝》，爾後遠嫁英國淡出演藝圈。（資料照，記者王文麟攝）

艾莉絲日前曬出一組海邊比基尼辣照，貼心提醒粉絲夏季要做好防曬，畫面中的她則頂著一頭柔順長髮、戴著棒球帽，佇立在陽光海灘上自信擺拍，凹凸有致的體態與陽光膚色相互呼應，整體造型性感又充滿活力，公開近況讓許多粉絲見狀皆驚嘆「妳這樣有45歲！！！」、「太美太辣了」、「狀態超好，身材超頂！」

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雖然，艾莉絲近年鮮少出現在螢光幕前，不過仍會透過社群平台與粉絲分享生活點滴，私底下的她依舊保持運動習慣與健康飲食，展現凍齡魅力與堅定自律，從甜美女星蛻變為堅強自信的母親，同時更是事業上的女力代表，她以實際行動證明歲月可以流逝，魅力卻能隨時間更加綻放。

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