呂秋遠爆私生子風波 公關律師揭生母真正目的

律師呂秋遠（見圖）近日被爆有私生子，外遇對象主張邀其律師認領被拒，不過根據法院判決書指出，呂秋遠強調早已認領小孩，引發外界議論。（資料照、巨宸製作提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師呂秋遠爆出有私生子，23日凌晨他親上火線首發聲，表示隱私很重要，即使被認為是公眾人物，他也不覺得自己應該要交代所有個人生活，但認為這次個人隱私被公開，重點在於：「我認領未成年子女。」

發文中，呂秋遠強調自己沒做錯事，並呼籲外界不要關注他的隱私。對此，有公關律師分析此案，透露生母的真正目的，表示很聰明。

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公關律師「瑞克說法」在臉書發文評論此案，指法院依法判決並無不妥，但生母提告真正意圖值得思考，認為生母目的是希望透過法院判決曝光此事，讓大家知道「大律師喜獲麟兒」。

瑞克說法並表示生父已經認領，生母應該明白無法再用判決再認領一次，「那麼她堅持提告的目的可能是為了讓這件案子公開，引起更多關注。」

呂秋遠臉書全文

隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，我也不覺得自己應該要交代我所有的個人生活，從以前到現在，對於自己的私事，我都不願意在版面上說明，導致有些人對我誤解。不過，這件事我真的受夠了。

前兩天有一個裁定，在法院故意不隱匿姓名的情況下，把我的名字就這麼寫在法院文書上。基本上，家事事件不公開，一般都會隱匿姓名，但是，偏偏我的就沒有。這件裁定是說什麼呢？簡單來說，就是我認領未成年子女，就這樣。

那麼，為什麼會有法院裁定呢？因為我早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，所以就這麼做了。其實這也沒什麼，反正隱匿姓名，這樣就好。但是，法院就這麼、就這麼、就這麼故意寫出我的名字了。

有媒體看到這則裁定，看來是見獵心喜，大概想，終於可以對這個傢伙再修理一遍，於是寫簡訊來問我，我對這件事有什麼看法？

MD！我能有什麼看法，這是我的隱私好嗎？我有必要交代這件事嗎？媽媽都沒意見了，你怎麼意見這麼多？問題就是，我跟媒體說，這是隱私也沒用。接著，從昨天開始，媒體一連串的追殺，還有網友、網紅開始逮到機會攻擊我。等等，我有孩子，這是天大的喜事，老來得子，這不是應該要開心嗎？好事都被你們講到爛事了。不考慮我的感受也無妨，但總該考慮媽媽與孩子的感受吧？日後孩子長大，看到諸位大德寫的刻薄文字，會怎麼看這個社會？

再強調一次，這是個人隱私，真的不勞社會關注。但是，這些在網路上訕笑、謾罵我的人，或許是因為政治立場不同，或許是就是沒理由看我不爽已久，或許是曾經是我的手下敗將，就捏造故事謾罵我，這是對的嗎？至少，我從來沒說過零掏是怎麼樣啊！我單身，而孩子跟媽媽都過得很好，你們是在有意見幾點？說不定我以後可以成為育嬰專家，就不能好好祝福我嗎？

面對很多無端的指控，我曾經很難過，因為連以前幫助過的眾多不認識的人，都會忘記之前我為他無償做的一切，酸我、罵我不眨眼。因此，朋友曾經跟我說過一段話：「這些事情是在幫助我們，稍微往後撤一點，因為這個世界不是全部都只有值得你幫助的好人。」

我還是不會往後撤，因為這是我喜歡的事情，但是做人還是不要太過份。

我話不要說太重，講到這裡就好。我們都會活得很好，我沒有做錯事，你們不可以污衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票。

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