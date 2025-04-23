賴慧如婚禮爆偷包風波 男星險下跪上演八點檔灑狗血真實版

苗真與黃少谷意外爆出烏龍糾紛。（翻攝自臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕白冰冰日前出席女星賴慧如與國標舞老師劉家銘婚禮，爆出她因不滿座位問題而提前離席，對此她跳出來澄清，強調當天因行程繁忙才不得不提前離席，呼籲外界不要以訛傳訛，未料喜酒風波剛落幕，今（23）日又爆出這場喜宴尾聲搞出包包烏龍風波。

據了解，當天八點檔女星苗真在婚宴上遺失包包，目擊者透露她暴怒堅持要保全報警，甚至爆出疑為黃少谷誤拿，她失控得理不饒人堅持法辦，逼得黃少谷酒醉情急之下疑下跪求饒，上演八點黨灑狗血真實版，險鬧上警局。

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知情者透露，當晚黃少谷也有醉意，離開時順手拿走喜餅袋中裝有喜餅的小袋子，沒想到正巧不巧就拿到苗真隨身小包，當下苗真發現包包不見大暴走，其實一切都是誤會，最後在大家好言相勸之下，苗真才息怒。

其實除了苗真包包事件外，白冰冰也因出席賴慧如婚禮，與胡瓜破冰同框成為焦點，未料又爆她因不滿座位，一口未吃便提前離席，她解釋當天是她首場行程，隨後還有2場活動，包括助理小兵哥哥的新居入厝，場場都不能缺席，透露自己當天3攤都沒吃，最後才跟助理到燒肉店補吃晚餐，外界指她「拍完照就走」實屬誤會。

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