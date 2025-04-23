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賴慧如婚禮爆偷包風波 男星險下跪上演八點檔灑狗血真實版

賴慧如婚禮爆偷包風波 男星險下跪上演八點檔灑狗血真實版苗真與黃少谷意外爆出烏龍糾紛。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕白冰冰日前出席女星賴慧如與國標舞老師劉家銘婚禮，爆出她因不滿座位問題而提前離席，對此她跳出來澄清，強調當天因行程繁忙才不得不提前離席，呼籲外界不要以訛傳訛，未料喜酒風波剛落幕，今（23）日又爆出這場喜宴尾聲搞出包包烏龍風波。

據了解，當天八點檔女星苗真在婚宴上遺失包包，目擊者透露她暴怒堅持要保全報警，甚至爆出疑為黃少谷誤拿，她失控得理不饒人堅持法辦，逼得黃少谷酒醉情急之下疑下跪求饒，上演八點黨灑狗血真實版，險鬧上警局。

知情者透露，當晚黃少谷也有醉意，離開時順手拿走喜餅袋中裝有喜餅的小袋子，沒想到正巧不巧就拿到苗真隨身小包，當下苗真發現包包不見大暴走，其實一切都是誤會，最後在大家好言相勸之下，苗真才息怒。

其實除了苗真包包事件外，白冰冰也因出席賴慧如婚禮，與胡瓜破冰同框成為焦點，未料又爆她因不滿座位，一口未吃便提前離席，她解釋當天是她首場行程，隨後還有2場活動，包括助理小兵哥哥的新居入厝，場場都不能缺席，透露自己當天3攤都沒吃，最後才跟助理到燒肉店補吃晚餐，外界指她「拍完照就走」實屬誤會。

 

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