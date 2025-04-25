蔡阿嘎團隊出事！G卡姐夫涉詐經手1.2億遭押 愛妻發聲致歉

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎先前因開撕前資深員工蘿拉鬧得沸沸揚揚，豈料，近日再被爆出，經常在他頻道中出現的「G卡姐夫」涉嫌暗助詐騙集團，經手金額高達1.2億，21日遭檢方聲押獲准，事隔數日，他的妻子、網紅「嘉義水小姐」洪嘉蓬打破沉默發聲道歉。



蔡阿嘎頻道中經常出現的「G卡姐夫」因協助詐團騙取1.2億元，遭羈押禁見。（翻攝自臉書、IG）

有網友日前在Dcard轉貼警方破獲詐騙集團的新聞，並踢爆內文指的就是蔡阿嘎影片中出現過的「G卡姐夫」，「太扯了，難怪在蔡阿嘎頻道上看起來行頭都很好，現在頻道有G卡姐夫的影片都下架了，連podcast也都下架了。」

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「G卡姐夫」21日遭羈押後，他的妻子「嘉義水小姐」洪嘉蓬以及蔡阿嘎團隊都相當低調，直至今日，洪嘉蓬才在社群發出聲明致歉。

聲明全文如下：



因此事件對於被害人、及親友造成極大的困擾與傷害，本人內心充滿愧疚與自責，且深感歉意!



對於配偶之個人行為，與他人皆無干係，懇請社會大眾勿影響及波及無辜親友，避免造成更多無辜者的傷害與困擾。



為避免影響公司及同仁，本人已主動向公司自請離職，並對公司及同仁造成困擾深表歉意。



對於配偶於工作中，恐涉及違法之行為，本人事前完全不知情，直至事情發生當日，係經家人電話通知，並詢問律師後才知悉配偶已遭檢察官聲押。



然而，基於偵查不公開原則，本人暫不便對案情內容多作說明，敬請各界見諒。



我將陪伴配偶共同面對司法審判，絕不逃避、不推卸，也願意勇於承擔所有應負的法律及道義責任。



最後，再次向社會大眾、所有被害者及其家屬、公司同仁以及所有關心此案的朋友們，致上最深切的歉意。



洪嘉蓬

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