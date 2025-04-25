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娛樂 最新消息

蔡阿嘎團員又出事？「G卡姐夫」疑涉詐1.2億 影片急下架

蔡阿嘎頻道中經常出現的「G卡姐夫」，遭爆料疑似為助車手洗錢的蘇姓銀行行員。（翻攝自IG、臉書）蔡阿嘎頻道中經常出現的「G卡姐夫」，遭爆料疑似為助車手洗錢的蘇姓銀行行員。（翻攝自IG、臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber蔡阿嘎先前才因開撕前資深員工蘿拉鬧得沸沸揚揚，沒想到近日在被爆出，經常在他頻道中出現的「G卡姐夫」，疑似是嘉義詐欺案中的蘇姓銀行行員，涉嫌詐騙1.2億，還協助車手提領詐款及後續洗錢，目前蔡阿嘎也火速下架「G卡姐夫」露面過的影片、podcast下架，引起熱議。

日前有網友在Dcard爆料，蘇男疑似是蔡阿嘎影片中出現過的「G卡姐夫」，是蔡阿嘎員工蔡宗翰妻子「+0」的親姊夫。內文中指出，「蘇姓行員沒想到就是G卡姐夫，太扯了，難怪在蔡阿嘎頻道上看起來行頭都很好。現在頻道有G卡姐夫的影片都下架了，連podcast也都下架了，蔡阿嘎真的要去拜拜了，身邊怎麼都是這種壞人啊」。

文章曝光後，引起網友討論紛紛留言，「他身邊怎麼好容易都是這種人，還好這次沒害到嘎哥」、「不是阿嘎身邊很多詐騙，是這類人很喜歡貼近名人，方便他們取信、詐騙其他人」、「之前podcast聽他老婆講，有疑惑過，感覺不像一個很有能力買這麼多高級品的人，果然........如果真的是，那他當初發文講蘿拉也是蠻諷刺的～」。

檢警指出，嘉義市某金融機構蘇姓放款行員，於前年任職期間配合詐騙集團協助開設人頭帳戶、保管印章，後續還配合詐團，協助車手順利領款，蘇男則從中抽佣，每次協助領款金額約數百萬至近千萬元不等，目前蘇男也已遭銀行解雇。

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