426奇景！馬英九指賴清德支持度僅4成被反酸

前總統馬英九26日下午參加國民黨在總統府前凱道舉辦的「反綠共，戰獨裁」活動。（記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前總統馬英九26日下午參加國民黨在總統府前凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」活動，他致詞時表示要以75歲、中華民國卸任總統身分，站在總統府前以「賴清德總統要清醒有德」為題發表演講，因他擔心賴清德近來言行違憲、獨裁、賣台，可能會讓台灣快速沉淪。

馬英九說，賴清德曾經在民進黨中常會中，刻意播放他當年呼籲罷免某1位民進黨貪污總統的談話。當時他說：「如果1位總統貪污無能、人民已經不信任他，就應該把他的權力拿回來！」昨他表示這番話要送給賴清德，因賴清德現在的民調支持度只有4成，已失去人民信賴，但賴清德還沒有清醒過來，希望賴清德可以「清醒有德」面對自己。

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對此，網紅鬼才阿水在臉書發文譏酸說：「總統滿意度只有9.2%的馬英九，嗆賴清德只有4成滿意度太低。」更表示民眾黨主席黃國昌以反馬英九的學運起家，如今站在一起稱兄道弟，與「館長」陳之漢一同出席活動，證明理念與行動都已走在一起，「這麼魔幻的事情，果然只有426能夠看的到。」

馬英九執政時期，在馬王政爭時曾出現「9.2％」民調超低的歷史紀錄。

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