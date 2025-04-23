不愧是周杰倫！置產搶當「江蕙鄰居」 全台最貴豪宅天價曝光

周杰倫（左）與江蕙同為「One Park Taipei元利信義聯勤」住戶。（資料照，杰威爾提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫睽違7年在去年底唱回家鄉台灣，首場嘉賓邀來封麥9年的「二姐」江蕙站台演出，讓全場3萬8千名粉絲情緒嗨爆。眾所皆知，周杰倫和江蕙情同姊弟，就連置產也是相繼出手購入位在台北市大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年更是第5度蟬聯「全台最貴豪宅寶座」要價不菲。

2024年全台十大豪宅排行榜出爐，大安區豪宅社區「One Park Taipei元利信義聯勤」以單價279.4萬／坪，連續5年蟬聯北市豪宅王；該建案2018年預售實價登錄時，就曾以299萬／坪單價擊敗小S居住的「仁愛帝寶」298.2萬／坪，一舉成為實價登錄資料上，單價最高的新一代豪宅王，至今仍未被突破紀錄。

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「OneParkTaipei元利信義聯勤」主打大安森林公園景觀。（資料照，記者徐義平攝）

據了解，「二姐」江蕙2019年砸下4.27億元買下「One Park Taipei元利信義聯勤」的27樓；爾後，周杰倫2021年也豪砸逾3.5億元買進「One Park Taipei元利信義聯勤」的7樓，有傳是當作結婚7週年以及過年送給愛妻昆凌的超級大紅包；不過據悉，周杰倫和昆凌目前仍居於和平東路一段、金山南路口的「和平大苑」，當時不僅豪砸6億元買下頂樓的樓中樓，更是該棟的首位買家。

周杰倫、江蕙不僅歌唱功力精湛，投資房產眼光更是精準，情同姊弟的2人出手實屬不凡，也在演藝事業相互扶持。不僅如此，此豪宅社區除了有「台北中央公園」的美譽，同時還是許多名人的愛宅，包含全聯實業暨元利建設董事長林敏雄、糖果糕餅商徐福記家族、全台最大廢棄物清理業者「可寧衛」總經理楊永發。

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