女星「信義區睡覺」遭路人圍觀 驚人素顏曝光

Karencici在信義區打造玻璃屋，馬拉松式為歌迷上演「Karencici的一天」。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕Karencici推出新專輯《Made For You》，展開特別企劃，在信義區打造玻璃屋，馬拉松式為歌迷上演「Karencici的一天」，經過一晚，今天也是她的生日，好友ØZI驚喜送上蛋糕，Karencici笑說這24個小時安排的行程比平常在家還忙碌。

Karencici在信義區打造玻璃屋，馬拉松式為歌迷上演「Karencici的一天」。（記者王文麟攝）

Karencici在信義區打造玻璃屋，馬拉松式為歌迷上演「Karencici的一天」。（記者王文麟攝）

Karencici將玻璃屋設計成自己的房間，從週六傍晚6點到隔日的傍晚6點，把自己的一天呈現在所有人面前，她在屋裡演唱新歌、打遊戲、 做瑜伽，甚至還叫了外送，途中好友閻奕格也來探班，兩人一起跟在屋外的歌迷們互動。

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她坦言昨天進駐後壓力就很大，因為過程不能停，需要一直與觀眾互動，半夜她有回附近的家洗澡、上廁所，以為現場的人會走光，沒想到回來後依舊超多人，她就在大家的關注中睡覺，也笑說週末的信義區有不少喝醉的人，她除了聽到吵架聲，也聽到兩個老外好奇她在裡面做什麼，外面的觀眾熱心幫她回答。

Karencici在信義區打造玻璃屋，馬拉松式為歌迷上演「Karencici的一天」。（記者王文麟攝）

她睡覺時幾乎素顏，眼妝完全卸掉了，自招黑眼圈還是比較重，因為最近都睡不好，今天早上因為要上瑜伽課，所以化了妝，對於這次的體驗，她笑說真的是滿累的，不過挑戰完的心情很滿足，可以跟大家親近的互動，得到很多收穫。

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