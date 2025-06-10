晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

《哈利波特》作者攻擊跨性別言論 跩哥馬份拒跟風力挺

《哈利波特》系列中跩哥馬份所屬「史萊哲林學院」代表動物為蛇。（華納兄弟提供）《哈利波特》系列中跩哥馬份所屬「史萊哲林學院」代表動物為蛇。（華納兄弟提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）曾多次高調發表攻擊跨性別者言論，造成影迷分裂，「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）相繼公開與羅琳劃清界線，在故事中與哈利波特不對盤的「跩哥馬份」湯姆費爾頓則逆風力挺「恩人」，不願落井下石。

相關新聞：（影音）跩哥馬份布拉格街頭賣唱 竟完全無人認出來！

日前湯姆費爾頓被問及羅琳對性別認同的爭議是否被影響？費爾頓回應：「我其實不太關注這些，我沒看過有什麼比《哈利波特》更能讓全世界團結在一起的作品，而這都是她（指JK 羅琳）的功勞，我非常感激。」表達力挺JK羅琳。

羅琳去年曾暗示「永遠不會原諒」在跨性別議題上發聲支持《哈利波特》主角們，今年37歲湯姆費爾頓選擇拒絕表態，不願批評曾經讓他踏上演藝之路的知名作家，引起不少議論。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中