《哈利波特》作者攻擊跨性別言論 跩哥馬份拒跟風力挺

《哈利波特》系列中跩哥馬份所屬「史萊哲林學院」代表動物為蛇。（華納兄弟提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）曾多次高調發表攻擊跨性別者言論，造成影迷分裂，「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）相繼公開與羅琳劃清界線，在故事中與哈利波特不對盤的「跩哥馬份」湯姆費爾頓則逆風力挺「恩人」，不願落井下石。

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日前湯姆費爾頓被問及羅琳對性別認同的爭議是否被影響？費爾頓回應：「我其實不太關注這些，我沒看過有什麼比《哈利波特》更能讓全世界團結在一起的作品，而這都是她（指JK 羅琳）的功勞，我非常感激。」表達力挺JK羅琳。

羅琳去年曾暗示「永遠不會原諒」在跨性別議題上發聲支持《哈利波特》主角們，今年37歲湯姆費爾頓選擇拒絕表態，不願批評曾經讓他踏上演藝之路的知名作家，引起不少議論。

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