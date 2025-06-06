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娛樂 電視

Janet突高燒40度「臉頸紅腫」 就醫竟查不出病因

〔記者李紹綾／台北報導〕「Janet」謝怡芬經常透過社群分享日常，她今（6日）透露，突然發燒到40.1度，臉和脖子出現紅腫，就醫後醫生也查不出詳細病因，猜測是壓力所造成。

Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）

Janet分享的照片中，她從耳朵、臉頰、脖子、胸口都出現明顯紅腫，「脖子紅腫起來，沒有任何其他症狀。有人這樣過嗎？醫生也不知道為什麼，所有檢查都正常。」無奈之餘，只能發文求助網友，她問：「有人這樣過嗎？」

Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）

Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）Janet出現不明紅腫，就醫查不出病因。（翻攝自臉書）

有網友將Janet的症狀詢問Chat gpt，得到的結果是，「高度懷疑是感染性疾病引起的淋巴結腫大或蜂窩性組織，尤其是紅腫的區域看起來像是沿著淋巴結分布，或皮膚感染擴散。請盡快就醫。」也有人認為是免疫系統方面問題或是淋巴腺發炎，建議她可以到耳鼻喉科、感染科或內科找出病因。

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