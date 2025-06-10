作家H挺呂秋遠私生子生母 宣布聘林沄蓁打官司

林沄蓁2日現身作家H直播哽咽說：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙。」（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠私生子風波延燒多時，生母、律師林沄蓁透過作家H開直播說明一切，作家H也力挺林沄蓁，今（10）日上午，作家H宣布聘任林沄蓁打官司。

作家H表示，因他去年2月底分手後，被前任以「恐怖情人」這幾個字，在電視媒體上，網路短影音，網路文章中上不停抹黑，於是發文提出關於她私下不為人知的一面，「不料被她利用文字的語意認知差異，對我提告妨害名譽，藉此想要博取流量，增加她的業配收入。」

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作家H今（10）日上午宣布聘任林沄蓁打官司。（翻攝自作家H臉書）

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作家H表示，​他將於6月20號（五）上午10點，到台北地方檢察署上「偵查庭」說明事情來由，並說：「本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師。屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！」

呂秋遠爆出「私生子風波」，事件餘波盪漾。（本報資料照，記者王文麟攝）

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​他說聘任林沄蓁，不是想要呼應任何無腦人士的挑撥，「我是早就在直播當天，聽完林律師的處境以及被家暴的過往後，就和林律師講好的約定。」

​作家H臉書全文

「正式宣告委任林沄蓁律師」

本人「作家H」因為於去年二月底分手後，被前任以「恐怖情人」這幾個字，在電視媒體上，網路短影音，網路文章中上不停抹黑，於是發文提出關於她私下不為人知的一面。

​

不料被她利用文字的語意認知差異，對我提告「妨害名譽」。

​

藉此想要博取流量，增加她的業配收入。

​

因此本人將於2025年6月20號（五）上午十點，到台北地方檢察署上「偵查庭」說明事情來由！

​

在此，本人正式宣告，即日起委任林沄蓁律師，成為我的抗告律師。

​

屆時，林律師將會與我一起現身台北地檢署！

​

此舉不是想要呼應任何無腦人士的挑撥，而是早就在直播當天，聽完林律師的處境以及被家暴的過往後，我就和林律師講好的約定。

​

為什麼呢？

​

因為：一個被小孩生父抹黑的家事律師，幫一個被前任抹黑的作家抗告。如果成功，沒有被起訴，那就足以證明，林律師並不像某些人口中所說的，「笨」！

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至於那些無良批評女性外貌的人，也可以在當天重新檢視一下。一個單親媽在極度崩潰下呈現的形象，和當她身處在專業工作者的身份時，是否有落差！

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如果最終，我不幸被起訴，那是我自己答辯的技巧不優，和林律師無關！

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因為偵查庭裡，律師並無權力插話！

​

如果我幸運不被起訴，那就說明一件事。

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抹黑，只會讓受傷的人更堅強！

​

並且，讓說閒話的人閉嘴！

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