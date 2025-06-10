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中國樂團來台灣！偶像是「台灣大咖」 內心反省全說了

八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕八仙8Immortals樂隊「巨人川—亞洲巡演」台北站將於6／21在台北NUZONE開唱。首度在台北演出，請到柯泯薰做為共演嘉賓，八仙表示：「台北的音樂氛圍對我們來說很濃厚，很期待到台北的唱片行、樂器店…到處看看，希望經過這次的巡演能獲得更多靈感。」

八仙於2020年在北京成軍，由主唱王帆與製作人閆明琛共同創立，曲風融合車庫搖滾的原始衝動與東方迷幻的神祕氛圍，打造出充滿實驗性與藝術張力的另類搖滾風格；隨著第二張專輯《巨人川》的推出，八仙展開2025年夏季亞洲巡演。

八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）

《巨人川》專輯概念以虛構的時空為背景，刻畫了一場關於逃離成人世界的怪談之旅，寫下人性的矛盾與掙扎，反映他們對生活環境和內心感受的觀察與反省。

此次夏季巡演，八仙想與更多不同城市的樂迷近距離交流，他們先是到東京、大阪，即將到台北演出的他們也感到分外期待，「台北感覺是一個有獨特文化氣息的城市，期待有空檔能到處走走，想到唱片行、樂器行也想去一些古著店，看看有什麼好玩的。」

八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）八仙8Immortals樂隊將於6／21首度在台北演出。（八仙8Immortals提供）

提到對台灣印象最深刻的音樂人，製作人閆明琛笑說：「羅大佑！全宇宙的最愛。」主唱王帆則分享自己很欣賞同是樂團組合的夢東，也期待有機會能互相交流或合作。

此次也邀請到柯泯薰作為共演嘉賓，八仙雖然先前未與柯泯薰正式見過面，但卻從她的音樂能量中得到共鳴，前期演出的討論也相當有默契。台北站門票已於KKTIX正式開賣

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