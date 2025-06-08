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林俊傑在大巨蛋狂點名中國城市？直擊第二晚實況是這樣

林俊傑大巨蛋第二晚，在台上喊出的城市名更加國際化。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑大巨蛋第二晚，在台上喊出的城市名更加國際化。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今（8日）晚繼續在大巨蛋舉辦第二場「JJ20 世界巡迴演唱會」，由於昨晚演出後，部分網友提出對他首場表現的不同看法，網路上形成兩極評價，而其中台灣歌迷比較在意的是，稱他在台北的大巨蛋舞台，卻狂點名中國城市，今晚第二夜，實際狀況有所差異。

事實上出現JJ點名城市的歌曲是在他演唱《那些你很冒險的夢》這首歌時，他會看著台下歌迷所舉的燈牌上面所寫的地名喊出不同城市名字，並非一昧只喊出中國城市名稱。

相關新聞：林俊傑台北大巨蛋狂喊中國地名！鐵粉跳出解釋：他是新加坡人

或許是有注意到歌迷介意他狂點名中國城市，今晚JJ在台上喊出的地名非常「國際化」，一開始就是來自美國、英國、澳洲等國家的城市名，像是紐約、倫敦等，當然也有馬來西亞和新加坡，但因為台下確實有不少歌迷舉著中國城市名燈牌，因此他不免會喊出北京、上海，但最後JJ特別壓軸喊出「台北」，還是沒有忘記讓他發跡的台北。

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