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娛樂 音樂

《上海灘》紅遍大江南北 77歲殿堂級歌手病魔折磨痛不欲生

因一曲《上海灘》紅遍華人圈的葉麗儀。（星島日報提供）因一曲《上海灘》紅遍華人圈的葉麗儀。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕憑藉一曲《上海灘》紅遍整個華人圈的77歲殿堂級女歌手葉麗儀，人前歡笑、背後挫折，受到病魔打擊的她，先後罹患乳癌與憂鬱症，加上孫子有腦瘤、老公因脊椎問題不良於行，日前葉麗儀接受訪問，坦承一度看不起自己、有輕生念頭。

1996年葉麗儀罹患乳癌，未治療疾病動手術切除部分乳房，經過3年努力抗癌，最終戰勝病魔。後因更年期，葉麗儀患憂鬱症，她回憶過往：「2000年我的孩子結婚，我去加拿大，日夜顛倒，連高爾夫球都不想打，整天躺在床上，完全不知道什麼原因」。後來葉麗儀曾經求助腦科醫師，醫師聽完她的症狀，才覺得有可能罹患憂鬱症。之後葉麗儀在醫師囑咐下才漸漸獲得改善。

葉麗儀分享自己充滿風浪的人生。（星島日報提供）葉麗儀分享自己充滿風浪的人生。（星島日報提供）

葉麗儀坦承自己是一個控制狂，知道自己得憂鬱症之後，突然發現自己無法控制自己的想法，於是心中升起「為什麼我連控制我的腦都做不到？」的想法，帶到服用藥物治療憂鬱症，她更看不起自己，覺得自己很沒用。好在她配合醫師治療，漸漸開始能夠緩和情緒，往康復之路前進。

葉麗儀先後罹患乳癌與憂鬱症。（星島日報提供）葉麗儀先後罹患乳癌與憂鬱症。（星島日報提供）

罹患憂鬱症時，葉麗儀承認自己有輕生傾向，不過除了有醫師在旁治療外，也吩咐葉麗儀老公千萬不要離開她，最好連上廁所都跟著她，擔心一時衝動做出傻事。老公也不斷告訴她，自己很需要她，絕對不能做傻事，還強調兩人要走一生一世，提醒葉麗儀絕不能拋下一切甩手離去。

歷經大風大浪後，現在葉麗儀懂得放下，不要事事都想抓在手裡，並且不斷告訴自己「要把照顧人當作是自己的動力」。

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