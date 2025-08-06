沈玉琳爆確診血癌！吳宗憲鬆口認感傷：他是生命的鬥士

吳宗憲為沈玉琳送上深深祝福，盼他康復。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，住院至今已是第9天，周邊人都對沈玉琳病因三緘其口，仍在等待報告出爐。而今（6）日晚間傳出已查出病因，竟是罹患「血癌」，不過針對沈玉琳病況其妻芽芽、助理皆未回，而過去曾透露有與芽芽聯絡上的吳宗憲稍早得知此事也做出回應。

沈玉琳上周突然因病住院，傳出因猛暴性肝炎引發腦水腫住入加護病房，又有一說是胰臟癌，不過沈玉琳好友潘若迪日前出面否認，如今則傳出檢查出爐是血癌，可能要評估是否骨髓移植。

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而日前吳宗憲才透露有聯絡上芽芽，不過當時僅表示有為難處，決定沉默，而稍早他也回應記者表示覺得很感傷，「不過我覺得會沒事的。他是生命的鬥士，一生都在打拼，很有責任感，就為了要讓妻女可以過上好日子⋯他上半輩子一路辛苦，總算熬出頭，還沒來得及好好享受⋯我會為他用力禱告。」據悉沈玉琳目前狀況穩定，肝腎功能已恢復，算是脫離險境，但看來沈玉琳需要一段時間好好進行休養治療。

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