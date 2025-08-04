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韓籍啦啦隊女神老闆詹智能「命喪超商」 樂天：會密切關心河智媛、禹洙漢

豐原超商驚傳命案，死者為無限夢想股份有限公司總經理詹智能。（記者歐素美攝）豐原超商驚傳命案，死者為無限夢想股份有限公司總經理詹智能。（記者歐素美攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台中豐原區南陽路今（4）日清晨驚傳命案，一名57歲男子在超商內遭人持利器攻擊，傷重不治。警方確認死者為「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，曾因性騷擾案件引起社會關注，他同時也是樂天女孩韓籍啦啦隊員河智媛與禹洙漢在台灣的老闆。

根據警方初步調查，詹男疑似在超商內與人發生爭執，遭狠刺後倒臥血泊中，送醫搶救仍不治，現場畫面怵目驚心，目前警方正追查行凶動機。

詹智能曾遠赴韓國簽下啦啦隊員河智媛與禹洙漢，去年因被控5度對女員工進行不當肢體接觸，包括摟腰、摸臀等行為，法院一審判賠100萬元，雙方進入二審後達成和解，並由詹妻代為支付賠償金。該案被害人「小雪」今天也對此命案表示震驚，透露賠償款已全數結清，不願再多談。

韓籍啦啦隊員禹洙漢（右）、河智媛（左）因詹智能簽約來台，現球團表示將關心兩人狀況。（組合資料照，樂天提供）韓籍啦啦隊員禹洙漢（右）、河智媛（左）因詹智能簽約來台，現球團表示將關心兩人狀況。（組合資料照，樂天提供）

對於這起事件，樂天桃猿球團稍早也發出聲明表示：「樂天球團與無限夢想公司沒有合作關係，暫不方便對此回應，但球團會密切關心河智媛與禹洙漢的狀況，謝謝。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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