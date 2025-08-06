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「最辣營養師」高敏敏一個彎腰…「正面大解放」網暈：太凶了

「最辣營養師」高敏敏再次分享泡湯辣照。（翻攝自臉書）「最辣營養師」高敏敏再次分享泡湯辣照。（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最辣營養師」高敏敏除了常在個人社群分享營養保健概念，對於「生活美照」也從不吝於和粉絲們分享。近日她PO出週末帶著小孩南下高雄度假的心情隨筆，一張「正面大解放」的辣照，超凶上圍，搭配螞蟻腰、蜜桃臀與逆天長腿，不只男網友們全看暈，就連女網友都深感羨慕，直呼「也太美、太正了吧！」

高敏敏這張「大正面」辣照，電暈不少網友。（翻攝自臉書）高敏敏這張「大正面」辣照，電暈不少網友。（翻攝自臉書）

高敏敏此次也特別發文分享「鏡頭外」自己拍性感美照的辛酸史，雖然看得出來掌鏡的絕對是老公，但有小孩在一旁，擺POSE也是門大學問，她自嘲道「對～媽媽拍美照，腳邊是小孩在搞笑。（不要問我帶小孩怎麼拍美照，都是角度東裁西避～笑）」，透露十分珍惜和孩子們一起泡湯度假的時光，「不用趕時間、不用煮飯、不用收玩具，只要陪孩子們笑、幫她們戴髮巾，偶爾用手機記錄這幸福的樣子。」就是最大的幸福。

高敏敏發文分享「鏡頭外」自己拍性感美照的辛酸史。（翻攝自臉書）高敏敏發文分享「鏡頭外」自己拍性感美照的辛酸史。（翻攝自臉書）

PO文底下釣出許多地方媽媽感同身受的留言，「的這段話真的太真實了！每個媽媽拍美照的背後都有一部『喬角度與抓時機』的血淚史…但看到孩子們的笑容，一切都值得了！超喜歡敏敏分享的這種真實又溫暖的時刻！」、「媽媽拍美照的背後是孩子在地上扮鬼臉我懂我懂～～角度就是媽媽的超能力！這間飯店根本是媽媽的療癒聖地吧～」、「這是騙人生女兒吧～哈」、「有時候，真的只想安靜陪孩子笑，什麼都不做也很夠了」。

男粉們則一面倒羨幕高敏敏的老公，「敏敏真的超美超正」、「女神營養師」、「敏敏馬甲線也太厲害」，還有人歪樓，直問高敏敏老公：「老婆這麼正，不會想再生第三胎嗎？」

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