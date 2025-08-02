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娛樂 音樂

魏如萱陷三角戀情何以堪！栽在小21歲鮮肉 前夫舊愛全都是帥哥

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲金曲歌后「娃娃」魏如萱近日捲入三角戀風波。她率先大方認愛小21歲的網紅男友Ian，未料Ian卻在今日凌晨才宣布與舊愛、同為網紅的若盈分手，讓魏如萱陷入尷尬處境。

魏如萱（左）曾與隆宸翰（右）有段婚姻。（翻攝自臉書）魏如萱（左）曾與隆宸翰（右）有段婚姻。（翻攝自臉書）

其實魏如萱的感情世界一向備受關注，過去曾與演員隆宸翰有段婚姻，離婚後又陸續與陳昊森、蔡凡熙傳出緋聞，歷任對象幾乎都是帥氣型男。

陳昊森。（資料照，記者潘少棠攝）陳昊森。（資料照，記者潘少棠攝）

她與隆宸翰因合作幾米音樂劇而相識相戀，低調交往6年，直到結婚才對外公布。這段婚姻維持不到4年，兩人以聯合聲明宣布分開：「經和平協商後好聚好散，已於日前辦妥相關手續」，雙方以理性態度畫下句點。

蔡凡熙。（（資料照，記者王文麟攝）蔡凡熙。（（資料照，記者王文麟攝）

離婚後，魏如萱多次被拍到與陳昊森、蔡凡熙同框。她曾半夜搭車前往KTV接陳昊森，兩人還合唱歌曲《一起流浪》，雖互動頻繁，但雙方始終未對外承認戀情。

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