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娛樂 最新消息

超夯女團歌曲竟現「女人叫床聲」 製作人曝取樣A片被罵翻

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國經紀公司HYBE打造的國際女團KATSEYE，成員來自不同國家，一出道就備受關注，發表歌曲皆獲得佳績。然而，她們4月推出的新曲〈Gnarly〉開頭驚現「呻吟聲」，製作人則證實，這段聲音取樣自A片內容，消息一出，立刻引爆全球粉絲怒火。

女團KATSEYE成員來自不同國家。（法新社）女團KATSEYE成員來自不同國家。（法新社）

KATSEYE於4月推出的歌曲〈Gnarly〉，迅速在全球掀起風潮，沒想到有網友在聆聽時發現異樣，在12秒至16秒之間出現女子呻吟的聲音，剛開始不少人認為僅是一般氣音效果。豈料，製作人日前釋出花絮影片，在解說歌曲音軌時，主動將聲音拉長播放，還原的音軌可以清晰辨識多段女性呻吟聲與隱約男性聲響，證實是取樣自A片，還大言不慚地說，「如果沒有這段，這首歌可能不會成為熱門歌曲。」

製作人還原音檔驚現女性呻吟。（翻攝自X）製作人還原音檔驚現女性呻吟。（翻攝自X）

消息曝光後，立刻引起爭議，因為KATSEYE裡面仍有未成年成員，部分網友認為此舉不妥，紛紛留言痛轟，「這是女偶像歌曲耶，竟然用這種聲音當背景」、「這太噁心了」、「這是在散播情色？」此外，HYBE創辦人房時赫也被點名，因為他也被列在該歌曲的製作人之中，網友質疑，最終音源的審核需經製作人確認，「不相信房時赫不知道這段音效來自哪裡！」

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