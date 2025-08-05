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娛樂 最新消息

逆轉！藝人NONO涉性侵按摩女、強吻粉絲起訴 檢方求處重刑

檢方指出，NONO已涉犯刑法強制性交、強制猥褻等罪嫌，並建請法院審酌其利用藝人知名度或工作機會而結識被害人，卻進而為逞私慾，先後犯下罪行導致被害人身心受創，且犯後態度迴避，未見悔意等情狀，予以從重量刑。（資料照）檢方指出，NONO已涉犯刑法強制性交、強制猥褻等罪嫌，並建請法院審酌其利用藝人知名度或工作機會而結識被害人，卻進而為逞私慾，先後犯下罪行導致被害人身心受創，且犯後態度迴避，未見悔意等情狀，予以從重量刑。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕知名藝人「NONO」陳宣裕捲入性侵風波，先前遭檢方指控於按摩會館、車內性侵及猥褻罪，但案件一度獲不起訴處分，後經被害人不服提出再議，高檢署認為偵查不完備而發回士林地檢署續查。士林地檢署今（5）日偵結，認為罪證明確，依強制性交、強制猥褻等罪嫌，建請法院審酌其利用藝人知名度而逞私慾，且犯後未見悔意，從重量刑。

起訴書指出，NONO於2011年至2013年間，前往位於台北市中山區某處生活會館，並選擇由A女為他按摩，期間卻突然起身，露出生殖器，憑藉181公分的身高優勢，強行將A女壓制在美容椅上，最終性侵得逞。

同年12月3日，NONO因見B女對其臉書粉專上傳的節目影片按讚，隨後透過Messenger邀約下午見面，並開車前往台北市松山區延吉街搭載B女；當B女坐在副駕駛座時，竟再利用身高優勢，強壓在對方身上，更伸出舌頭強吻、徒手搓揉胸部。

2023年5月間，當時台灣吹起Me Too運動，NONO因接連權勢、職場性騷擾及性侵事件遭到揭露，有許多受害者陸續透過媒體及個人社群等方式，勇敢公開受害經過。原本選擇隱忍的A女、B女受到鼓勵，發現C女、D女先後在個人臉書社群公開遭到NONO性侵的經過，在承受極大輿論關注及身心壓力下，仍持續貼文支持、互相聲援，才知悉NONO為慣犯，全案因此曝光。

檢方指出，NONO已涉犯刑法強制性交、強制猥褻等罪嫌，並建請法院審酌其利用藝人知名度或工作機會而結識被害人，卻進而為逞私慾，先後犯下罪行導致被害人身心受創，且犯後態度迴避，未見悔意等情狀，予以從重量刑。

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